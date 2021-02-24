Російська тенісистка побила суперницю. Вона п'ять років тримала це в таємниці

Колишня 66-та ракетка світу росіянка Катерина Бичкова після п'ятирічної перерви відновлює кар'єру. Тенісистка розповіла, чому брала паузу в кар'єрі. Вона побила суперницю.

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Бичкова побилася з Крістіною Кучовою зі Словаччини після одного з турнірів.

"Кучова довго лежала на корті, і суддя зобов'язаний був присудити їй поразку, за правилами має бути так. Однак потім вона почала потужно подавати, бити по м'ячу і добре переміщуватися. Вона все забивала в один удар, і все попадало в корт. "Ну як так?"- лунає в твоїй голові.

Після матчу пішла з корту, зламала ракетку спересердя і відправилася в офіс за призовими. Мене попросили погуляти хвилин 20-30, я провітрилася десь поруч і прямо в тому ж пітному платті з матчу повернулася в офіс. Тут раптом повз мене пропливає ця красуня, з помитою головою, весела, посміхається. Я не витримала і затіяла бійку. В результаті мене дискваліфікували на півтора року", – цитує Бичкова "РБ".

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Бичковій належить рекорд WTA Туру. У першому колі одиночного турніру US Open-2005 Катерина обіграла чинну чемпіонку Світлану Кузнєцову з рахунком – 6:3,6:2. Це єдиний випадок, коли чинна чемпіонка US Open програла наступного року у першому ж матчі.

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