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Российская теннисистка избила соперницу. Она пять лет держала это в тайне

24 февраля, 17:14

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Екатерина Бычкова возобновляет карьеру

Бывшая 66-я ракетка мира россиянка Екатерина Бычкова после пятилетнего перерыва возобновляет карьеру. Теннисистка рассказала, почему брала паузу в карьере. Она побила соперницу.

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Бычкова подралась с Кристиной Кучовой из Словакии после одного из турниров.

"Кучова долго лежала на корте, и судья обязан был вынести ей поражение, по правилам должно быть так. Однако потом она начала мощно подавать, бить по мячу и хорошо перемещаться. Она все забивала в один удар, и все попадало в корт. "Ну как так?" – раздается в твоей голове.

После матча ушла с корта, сломала ракетку в сердцах и отправилась в офис за призовыми. Меня попросили погулять минут 20-30, я проветрилась где-то рядом и прямо в том же потном платье с матча вернулась в офис. Тут вдруг мимо меня проплывает эта красавица, с помытой головой, веселая, улыбается. Я не выдержала и затеяла драку. В итоге меня дисквалифицировали на полтора года", – цитирует Бычкову "РБ".

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Бычковой принадлежит рекорд WTA Тура. В первом круге одиночного турнира US Open-2005 Екатерина обыграла действующую чемпионку Светлану Кузнецову со счетом – 6:3,6:2. Это единственный случай, когда действующая чемпионка US Open проиграла на следующий год в первом же матче.

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