"За него вступились авторитеты": экс-тренер сборной Украины рассказал, как спасали от тюрьмы российскую звезду

Бывший тренер сборной Украины по хоккею Андрей Назаров рассказал, как спасали от тюрьмы будущую звезду российского хоккея.

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В свое время Назаров был тренером клуба "Витязь" из Подольска. И играл у него тогда Артемий Панарин. После гостевого поединка КХЛ с рижским "Динамо" хоккеисты "Витязя" вернулись в гостиницу. Панарин пошел в ресторан, где выпил лишнего и избил 18-летнюю девушку.

"Полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол. Ему грозил реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными за то, чтобы спустить дело на тормозах... Артемий не заслужил того, чтобы его всем миром спасали от наказания за то, что он бил девушку", – цитирует Назарова КП.

Сейчас Панарин играет в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс".

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