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"За нього заступилися авторитети": екс-тренер збірної України розповів, як рятували від в'язниці російську зірку

22 лютого, 17:18

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Артемій Панарін побив у Ризі 18-річну дівчину

Колишній тренер збірної України з хокею Андрій Назаров розповів, як рятували від в'язниці майбутню зірку російського хокею.

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Свого часу Назаров був тренером клубу "Вітязь" з Подольська. І грав у нього тоді Артемій Панарін. Після гостьового поєдинку КХЛ з ризьким "Динамо" хокеїсти "Вітязя" повернулися в готель. Панарін пішов в ресторан, де випив зайвого і побив 18-річну дівчину.

"Поліція під'їхала швидко. Панаріна затримали. Склали протокол. Йому загрожував реальний строк. Але за Панаріна заступилися авторитетні жителі Риги. Пройшли переговори з поліцейським начальством. Я в переговорах участі не брав, але чув про цифру в 40 тисяч євро готівкою за те, щоб спустити справу на гальмах... Артемій не заслужив того, щоб його всім світом рятували від покарання за те, що він бив дівчину", – цитує Назарова КП.

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Зараз Панарін грає в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс".

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Раніше ми розповідали, що бос світового хокею забанив "Катюшу". Росії доведеться шукати новий гімн на чемпіонат світу, який пройде в Ризі.

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хокей Андрій Назаров. Артемий Панарин
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