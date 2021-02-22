"Розбийте цих комуняцких виродків": як американські студенти знищили СРСР

Хокейний поєдинок на Олімпіаді-80 увійшов в історію, як "Чудо на льоду"

Американці старшого покоління без заминки дадуть відповідь на питання: "Що робили ви в той день?" – згадуючи ці три події. Вбивство Джона Кеннеді, висадку на Місяць і "Чудо на льоду".

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США отримали право провести зимові Олімпійські ігри в 1980 році. Але парадокс, від головного зимового спорту в країні – хокею – нічого не чекали. Національна хокейна ліга відмовилася відпустити професіоналів на Олімпіаду. Довелося виставити студентів .

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Команда зірка

Керівництво американського хокею мріяло про одне – не зганьбитися на домашній Олімпіаді. Про медалі ніхто не заїкався.

Збірну почали формувати відразу після чемпіонату світу-1979, де американці зайняли сьоме місце. Спочатку виникла проблема з тренером. Ніхто не хотів возитися з любителями. Зупинилися на кандидатурі Херба Брукса, новоспеченого переможця студентського чемпіонату США на чолі університетської команди Міннесоти.

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Брукс в студентські роки сам грав у хокей. Був кандидатом на поїздку на Олімпіаду-1960, де американці стали чемпіонами. Але за тиждень до Ігор був виключений із заявки...

Херб з ентузіазмом взявся за справу. Будучи психологом, він зібрався зробити команду зірку замість команди зірок. Тренер розіслав 400 потенційним гравцям збірної тести з 300 питаннями. Йому потрібні були вкрай мотивовані хокеїсти. В команду відбирали не найсильніших, а тих, хто міг втілити задум тренера.

Брукс звернув увагу, що багато збірних в кінцівці зустрічі здають фізично. І вирішив зробити це козирем своїх молодих і здорових студентів.

За п'ять місяців до Олімпійських ігор команда США зіграла 62 товариських матчі. А в якості покарання за посередню гру – після матчів тренер проводив ще одне тренування.

Червона машина

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Збірна СРСР приїхала в Лейк-Плесід за золотими медалями. Не менше. При новому тренері Вікторі Тихонові команда показувала феноменальні результати. Радянські хокеїсти стали чемпіонами світу 1979 року, перемігши сильні збірні світу з непристойним результатом: Чехословаччину – 11:1, Швецію – 11:3, Канаду – 9:2.

Починаючи з 1963 року збірна СРСР з 21 великого турніру виграла 18. Так що чергове олімпійське "золото" було в кишені. Так вважали в Союзі.

Розвідка

Напередодні Олімпіади американці запропонували СРСР провести товариський матч. Підступу не зрозумів ніхто. Збірна СРСР виграла – 10:3 і ще раз переконалася в своїй перевазі. А Херб Брукс скористався цим матчем, щоб перевірити сили своєї команди і зарядити тих, хто сумнівається. Він сказав воротареві Джиммі Крейгу, що помилився, ставлячи його в якості основного. Це розлютило Крейга – і він чудово провів весь олімпійський турнір.

Пізніше його змінник Стів Янашак, який не зіграв на ОІ-80 жодного матчу, скаже:

"У мене було найкраще місце на найбільшій спортивній події 20 століття".

Чудо на льоду

Якщо радянські хокеїсти легко вийшли з групи, то гра американців здивувала. Вони зіграли внічию зі шведами (2:2), а потім обіграли одного з претендентів на чемпіонство Чехословаччину – 7:3.

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22 лютого 1980 року матчем США – СРСР відкривався фінальний турнір. До самої гри хокеїсти збірної США підійшли гранично відмобілізованими. Для додаткової мотивації стіна в роздягальні була заклеєна телеграмами з побажаннями удачі. В одній з них було написано: "Розбийте цих комуняцких виродків".

На передматчевій установці Брукс сказав коротко:

"Ви були народжені, щоб бути гравцями. Це була ваша доля – потрапити сюди, на цю гру. Тримайтеся самі і тримайте шайбу".

Перший період вийшов бойовим. Американці двічі відігравалися, а зрівняли рахунок лише за секунду до сирени. Не дуже вдало зіграв Третьяк. У перерві Тихонов несподівано змінює воротаря.

"Коли американці побачили, що я сиджу на лавці – у них крила виросли. Вони мене страшно боялися", – згадував потім Третьяк.

І був недалекий від істини. Ця заміна підхльоснула суперників.

Брукс підбадьорював своїх хлопців: "Вони тільки що замінили кращого воротаря в світі!"

Другий період. СРСР знову виходить вперед – 3:2. А в третій двадцятихвилинці сталося те саме чудо. Спочатку Джонсон реалізував більшість, а потім Ерузіоне приніс перемогу США – 4:3 .

Для розуміння, за збірну США грали абсолютно всі представники університетських команд! Відразу після Олімпіади захисника Кена Морроу запросили в "Нью-Йорк Айлендерс" і він в тому ж році виграв Кубок Стенлі.

А тепер подивимося, хто виходив на лід у складі СРСР – Третьяк, Фетисов, Касатонов, Петров, Харламов, Михайлов, Крутов, Мальцев ... Що не ім'я – легенда.

Розширили п'єдестал

Багато хто помилково вважає, що матч США – СРСР був фіналом Олімпіади. Але ні. Для золотих медалей американцям довелося ще обіграти збірну Фінляндії. Поступалися після двох періодів – 1:2. І тоді Брукс виголосив в роздягальні знамениту фразу: "Якщо ви програєте цю гру, то вона буде переслідувати вас до самої вашої довбаної могили". У третьому періоді американці закинули три шайби і стали олімпійськими чемпіонами.

У той час, на п'єдестал піднімалися лише капітани команд. Але після виконання гімну Майк Ерузіоне покликав всю команду до себе. Після цього випадку п'єдестали пошани для хокеїстів були збільшені, щоб там могла поміститися вся команда.

Смерть за кермом

Через 22 роки, на Олімпіаді-2002 в Солт-Лейк-Сіті збірна США у півфіналі перемогла Росію – 3:2. І тренером американців був Херб Брукс. У фіналі США програли Канаді – 2:5. Тоді на Ігри приїхали всі зірки світового хокею.

11 серпня 2003 66-річний Брукс трагічно загинув в автокатастрофі. Поліція припустила, що тренер заснув за кермом.

У 2006 році Херба Брукса ввели в Зал хокейної слави з такою характеристикою:

"Людина пристрасті і посвяти, Херб Брукс надихнув покоління американців слідувати за будь-якими мріями".

Walt Disney представляє

У 2004 році кіностудія Walt Disney Pictures зняла фільм "Чудо", де роль Херба Брукса виконав Курт Рассел. Сам же тренер був консультантом. Фільм присвятили Бруксу, написавши в титрах: "Він ніколи цього не бачив. Він цим жив".

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