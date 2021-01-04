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"Чортові комуняки!": як СРСР і Канада влаштували побоїще на чемпіонаті світу

4 січня, 09:12

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команди побилися на молодіжному ЧС-1987

Сьогодні вночі за місцевим часом в Едмонтоні відбудеться півфінал молодіжного чемпіонату світу з хокею. Зустрінуться непримиренні суперники Канада і Росія.

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В цей же день 1987 року відбулася одна з найганебніших подій в історії хокею. На тому ж молодіжному ЧС грали Канада і СРСР. "Кленовим листям" для золотих медалей потрібно було перемагати з різницею в п'ять шайб. Радянські хокеїсти провалили турнір і ні на що не претендували.

Перед матчем у роздягальню СРСР зайшов легендарний Анатолій Тарасов і "зарядив" хокеїстів: "Можна програти чемпіонат світу, але канадців треба перемогти обов'язково! Вибили тобі око – встав його на місце і біжи за канадцем".

"І коли ми вийшли на лід, ми були готові до війни", – розповідає учасник матчу Олександр Гальченюк. На розкатці ми кричали їм: "Ідіть в дупу, чортові комуняки!"- згадує гравець Канади Шон Сімпсон. Команди ледь не побилися ще до матчу.

До другого періоду канадці вели – 4:2. Пристрасті на льоду розпалювалися – і на 14-й хвилині стався вибух. Дрібна сутичка переросла в бійку команда на команду. Ні судді, ні представники команд, ні поліція не змогли зупинити хокеїстів. На арені навіть вимкнули світло. Але і це слабо допомогло.

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Повний матч СРСР – Канада

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Побоїще закінчилося, лише коли гравці втомилися бити один одного. Рішення організаторів було блискавичним. У роздягальні командам дали півгодини, щоб зібрати речі і під конвоєм розвезли по готелях. А вранці – в аеропорт і до побачення.

Бійка в матчі СРСР – Канада

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Обидві збірні були дискваліфіковані. Канадці впевнені, що це і було метою СРСР – за всяку ціну не дати їм стати чемпіонами. Хоча власник "Торонто" за свої гроші виготовив для збірної комплект золотих медалей чемпіонату світу.

Після матчу Міжнародна федерація хокею дискваліфікувала всіх хокеїстів на 18 місяців, а тренерів команд – на 3 роки.

Пізніше дискваліфікація була зменшена до шести місяців, і наприкінці 1988 року багато учасників тих подій зустрілися знову. На чемпіонаті світу в Москві "золото" виграла Канада, а радянські хокеїсти вибороли "срібло".

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