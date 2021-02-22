"Разбейте этих коммуняцких ублюдков": как американские студенты уничтожили СССР

Хоккейный поединок на Олимпиаде-80 вошел в историю, как "Чудо на льду"

Американцы старшего поколения без заминки ответят на вопрос: "Что делали вы в тот день?" – вспоминая эти три события. Убийство Джона Кеннеди, высадку на Луну и "Чудо на льду".

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США получили право провести зимние Олимпийские игры в 1980 году. Но парадокс, от главного зимнего спорта в стране – хоккея – ничего не ждали. Национальная хоккейная лига отказалась отпустить профессионалов на Олимпиаду. Пришлось выставить студентов.

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Команда звезда

Руководство американского хоккея мечтало об одном – не опозориться на домашней Олимпиаде. Про медали никто не заикался.

Сборную начали формировать сразу после чемпионата мира-1979, где американцы заняли седьмое место. Сначала возникла проблема с тренером. Никто не хотел возиться с любителями. Остановились на кандидатуре Херба Брукса, новоиспеченного победителя студенческого чемпионата США во главе университетской команды Миннесоты.

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Брукс в студенческие годы сам играл в хоккей. Был кандидатом на поездку на Олимпиаду-1960, где американцы стали чемпионами. Но за неделю до Игр был исключен из заявки...

Херб с энтузиазмом взялся за дело. Будучи психологом, он собрался сделать команду звезду вместо команды звезд. Тренер разослал 400 потенциальным игрокам сборной тесты с 300 вопросами. Ему нужны были крайне мотивированные хоккеисты. В команду отбирали не сильнейших, а тех, кто мог воплотить замысел тренера.

Брукс обратил внимание, что многие сборные в концовке встречи сдают физически. И решил сделать это козырем своих молодых и здоровых студентов.

За пять месяцев до Олимпийских игр команда США сыграла 62 товарищеских матча. А в качестве наказания за посредственную игру – после матчей тренер проводил еще одну тренировку.

Красная машина

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Сборная СССР приехала в Лейк-Плэсид за золотыми медалями. Не меньше. При новом тренере Викторе Тихонове команда показывала феноменальные результаты. Советские хоккеисты стали чемпионами мира 1979 года победив сильнейшие сборные мира с неприличным результатом: Чехословакию – 11:1, Швецию – 11:3, Канаду – 9:2.

Начиная с 1963 года сборная СССР из 21 крупного турнира выиграла 18. Так что очередное олимпийское "золото" было в кармане. Так считали в Союзе.

Разведка

Накануне Олимпиады американцы предложили СССР провести товарищеский матч. Подвоха не понял никто. Сборная СССР выиграла – 10:3 и еще раз убедилась в своем превосходстве. А Херб Брукс воспользовался этим матчем, чтобы проверить силы своей команды и зарядить сомневающихся. Он сказал вратарю Джимми Крейгу, что ошибся, наигрывая его в качестве основного. Это привело Крейга в ярость – и он великолепно провел весь олимпийский турнир.

Позже его сменщик Стив Янашак, который не сыграл на ОИ-80 ни одного матча, скажет:

"У меня было лучшее место на величайшем спортивном событии 20 века".

Чудо на льду

Если советские хоккеисты легко вышли из группы, то игра американцев удивила. Они сыграли вничью со шведами (2:2), а потом обыграли одного из претендентов на чемпионство Чехословакию – 7:3.

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22 февраля 1980 года матчем США – СССР открывался финальный турнир. К самой игре хоккеисты сборной США подошли предельно отмобилизованными. Для дополнительной мотивации стена в раздевалке была заклеена телеграммами с пожеланиями удачи. В одной из них было написано: "Разбейте этих коммуняцких ублюдков".

На предматчевой установке Брукс был краток:

"Вы были рождены, чтобы быть игроками. Это была ваша судьба – попасть сюда, на эту игру. Держитесь сами и держите шайбу".

Первый период вышел боевым. Американцы дважды отыгрывались, а сравняли счет лишь за секунду до сирены. Не очень удачно сыграл Третьяк. В перерыве Тихонов неожиданно меняет вратаря.

"Когда американцы увидели, что я сижу на лавке – у них крылья выросли. Они меня страшно боялись", – вспоминал потом Третьяк.

И был недалек от истины. Эта замена подхлестнула соперников.

Брукс подбадривал своих парней: "Они только что заменили лучшего вратаря в мире!"

Второй период. СССР снова выходит вперед – 3:2. А в третьей двадцатиминутке случилось то самое чудо. Сначала Джонсон реализовал большинство, а потом Эрузионе принес победу США – 4:3.

Для понимания, за сборную США играли абсолютно все представители университетских команд! Сразу после Олимпиады защитника Кена Морроу пригласили в "Нью-Йорк Айлендерс" и он в том же году выиграл Кубок Стэнли.

А теперь посмотрим, кто выходил на лед в составе СССР – Третьяк, Фетисов, Касатонов, Петров, Харламов, Михайлов, Крутов, Мальцев... Что не имя – легенда.

Расширили пьедестал

Многие ошибочно считают, что матч США – СССР был финалом Олимпиады. Но нет. Для золотых медалей американцам пришлось еще обыграть сборную Финляндии. Уступали после двух периодов – 1:2. И тогда Брукс произнес в раздевалке знаменитую фразу: "Если вы проиграете эту игру, то она будет преследовать вас до самой вашей гребаной могилы". В третьем периоде американцы забросили три шайбы и стали олимпийскими чемпионами.

В то время, на пьедестал поднимались лишь капитаны команд. Но после исполнения гимна Майк Эрузионе позвал всю команду к себе. После этого случая пьедесталы почета для хоккеистов были увеличены, чтобы там могла поместиться вся команда.

Смерть за рулем

Спустя 22 года, на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити сборная США в полуфинале победила Россию – 3:2. И тренером американцев был Херб Брукс. В финале США проиграли Канаде – 2:5. Тогда на Игры приехали все звезды мирового хоккея.

11 августа 2003 66-летний Брукс трагически погиб в автокатастрофе. Полиция предположила, что тренер уснул за рулем.

В 2006 году Херба Брукса ввели в Зал хоккейной славы с такой характеристикой:

"Человек страсти и посвящения, Херб Брукс вдохновил поколение американцев следовать за любыми мечтами".

Walt Disney представляет

В 2004 году киностудия Walt Disney Pictures сняла фильм "Чудо", где роль Херба Брукса исполнил Курт Рассел. Сам же тренер был консультантом. Фильм посвятили Бруксу, написав в титрах: "Он никогда этого не видел. Он этим жил".

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