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"Чертовы коммуняки!": как СССР и Канада устроили побоище на чемпионате мира

4 января, 09:12

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команды подрались на молодежном ЧМ-1987

Сегодня ночью по местному времени в Эдмонтоне пройдет полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею. Встретятся непримиримые соперники Канада и Россия.

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В этот же день 1987 года произошло одно из самых позорных событий в истории хоккея. На том же молодежном ЧМ играли Канада и СССР. "Кленовым листьям" для золотых медалей нужно было побеждать с разницей в пять шайб. Советские хоккеисты провалили турнир и ни на что не претендовали.

Перед матчем в раздевалку СССР зашел легендарный Анатолий Тарасов и "зарядил" хоккеистов: "Можно проиграть чемпионат мира, но канадцев надо победить обязательно! Выбили тебе глаз – вставь его на место и беги за канадцем".

"И когда мы вышли на лед, мы были готовы к войне", – рассказывает участник матча Александр Гальченюк. На раскатке мы орали им: "Идите в задницу, чертовы коммуняки!" – вспоминает игрок Канады Шон Симпсон. Команды едва не подрались еще до матча.

Ко второму периоду канадцы вели – 4:2. Страсти на льду накалялись – и на 14-й минуте произошел взрыв. Мелкая стычка переросла в драку команда на команду. Ни судьи, ни представители команд, ни прибывшая полиция не смогли остановить хоккеистов. На арене даже выключили свет. Но и это слабо помогло.

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Полный матч СССР – Канада

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Побоище закончилось, лишь когда игроки устали бить друг друга. Решение организаторов было молниеносным. В раздевалке командам дали полчаса, чтобы собрать вещи и под конвоем развезли по отелям. А утром – в аэропорт и до свидания.

Драка в матча СССР – Канада

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Обе сборные были дисквалифицированы. Канадцы уверены, что это и было целью СССР – любой ценой не дать им стать чемпионами. Хотя владелец "Торонто" за свои деньги изготовил для сборной комплект золотых медалей чемпионата мира.

После матча Международная федерация хоккея дисквалифицировала всех хоккеистов на 18 месяцев, а тренеров команд – на 3 года.

Позже дисквалификация была уменьшена до шести месяцев, и в конце 1988 года многие участники тех событий встретились снова. На чемпионате мира в Москве "золото" выиграла Канада, а советские хоккеисты завоевали "серебро".

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