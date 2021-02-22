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Еліна Світоліна подолала позначку в 20 млн призових за кар'єру

22 лютого, 16:42

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Українка входить в ТОП-20 найуспішніших тенісисток в історії

Українська тенісистка Еліна Світоліна подолала позначку в 20 мільйонів доларів призових за кар'єру. На Australian Open п'ята ракетка світу дійшла до 1/8 фіналу, що дозволило заробити 219 367 доларів призових, а загальний заробіток за кар'єру становить 20 105 204 доларів.

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26-річна українка стала лише 19-ю ракеткою в світі, кому вдалося подолати позначку в 20 мільйонів доларів призових. Лідирує в рейтингу з великим відривом Серена Вільямс, яка заробила за кар'єру 94,2 млн доларів.

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Нагадаємо, що напередодні Світоліна розлучилася зі своїм знаменитим бойфрендом Гаелем Монфісом. Парочка вирішила узятий паузу в стосунках.

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Ми писали, що Світоліна на карантині вчить українську мову. Схоже, що спортсменка взялася і за вивчення вітчизняної музики.

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теніс призові Еліна Світоліна

Джерело: Сегодня|Спорт

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