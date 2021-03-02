Елітна тенісистка впала в ступор через нову соцмережу

Одна з найкращих тенісисток планети, українка Еліна Світоліна, поділилася з публікою кумедним відео. 26-річна одеситка спробувала долучатися до нової соціальної мережі ClubHouse. Спілкування в ній відбувається тільки в голосовому режимі, але потрапити туди можуть далеко не всі.

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Напередодні зірковий тенісист поскаржився на проблеми з психікою.

Світоліна показала, як із розумним виглядом, в окулярах, намагається слухати лектора і записувати цікаві думки. Але незабаром здається, опускає голову і упускає олівець. "Спробуй ClubHouse, вони говорили", – підписала дівчина відеоролик.

Набагато приємніша для Еліни розважальна соціальна мережа TikTok, в якій вона не втомлюється розміщувати свої нові кадри.

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Цими днями українка перебуває в Катарі, де готується зіграти на турнірі WTA. Еліна отримала перший номер посіву, тому пропускає стартовий раунд. Її суперниця по другому колу визначається в матчі китаянки Жен Сайсай і японки Місакі Дой.

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