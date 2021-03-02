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Элитная теннисистка впала в ступор из-за новой соцсети

2 марта, 11:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Элина Свитолина попробовала послушать ClubHouse, но смысл не уловила

Одна из лучших теннисисток планеты, украинка Элина Свитолина, поделилась с публикой забавным видео. 26-летняя одесситка попробовала приобщаться к новой социальной сети ClubHouse. Общение в ней происходит только в голосовом режиме, но попасть туда могут далеко не все.

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Накануне звездный теннисист пожаловался на проблемы с психикой.

Свитолина показала, как с умным видом, в очках, пытается слушать лектора и записывать интересные мысли. Но вскоре сдается, опускает голову и роняет карандаш. "Попробуй ClubHouse, они говорили", – подписала девушка видеоролик.

Гораздо приятнее для Элины развлекательная соцсеть TikTok, в которой она не устает размещать свои новые кадры.

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В эти дни украинка пребывает в Катаре, где готовится сыграть на турнире WTA. Элина получила первый номер посева, поэтому пропускает стартовый раунд. Ее соперница по второму кругу определяется в матче китаянки Жен Сайсай и японки Мисаки Дои.

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