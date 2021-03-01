Звездный теннисист пожаловался на проблемы с психикой

После Открытого чемпионата Австралии теннисисты разъехались на более скромные турниры. В нидерландском Роттердаме собирается выступать шотландец Энди Маррей – бывший лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Ныне 33-летний британец занимает лишь 123-е место в мире – не в последнюю очередь, из-за проблем со здоровьем.

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Недавно украинский теннисист выиграл турнир, прихлопнув бывшую первую ракетку мира.

О своих дополнительных трудностях возвращения на высокие позиции Маррей рассказал в комментарии официальному сайту АТР:

"Проблемы у меня были скорее психологического плана, чем физического. Ведь я много тренировался в течение 10 недель, а потом из-за коронавируса мне запретили чем-либо заниматься. Мне нельзя было выходить из дома, что не могло не сказаться на моей физической форме и психике. К тому же за последние годы я пропустил много крупных турниров из-за травм и других проблем, так что это событие меня дополнительно огорчило. Теперь нужно преодолеть разочарование и настроиться психологически на новые матчи потому, что физически я чувствую себя хорошо".

За свою карьеру двукратный победитель Уимблдона заработал более 61 миллиона долларов.

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