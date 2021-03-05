Світоліна після фіаско в Катарі написала про злість і полетіла в Дубай

Напередодні п'ята ракетка планети Еліна Світоліна програла білорусці Азаренко на турнірі WTA в катарській столиці. 26-річна українка досить своєрідно поставилася до поразки в матчі, де вона була фаворитом. Одеситка на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото з незвичайним написом англійською мовою.
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Світоліна показала себе оптимісткою, написавши, ймовірно, на дзеркалі в готельному номері:
"Життя занадто коротке, щоб злитися на себе".
Уже сьогодні вранці одна з найкращих тенісисток планети вирушила на наступні змагання. Дівчина показала свій український паспорт і квиток в Дубай.
За вихід до чвертьфіналу в Досі Еліна заробила 15500 доларів. Турнір в ОАЕ буде з соліднішим призовим фондом – 1,835 мільйона доларів; пройде він із 7 по 13 березня. Покриття – хард, в основну сітку одиночного розряду включать 64 тенісисток.
Нещодавно зірковий тенісист поскаржився на проблеми з психікою.
Дивіться, як Еліна знімала відео в Мельбурні:
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