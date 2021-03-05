Свитолина после фиаско в Катаре написала о злости и улетела в Дубай

Украинская теннисистка по-своему пережила неудачу на турнире в Дохе

Накануне пятая ракетка планеты Элина Свитолина проиграла белоруске Азаренко на турнире WTA в катарской столице. 26-летняя украинка довольно своеобразно отнеслась к поражению в матче, где она была фаворитом. Одесситка на своей страничке в Instagram опубликовала фото с необычной надписью на английском языке.

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Свитолина показала себя оптимисткой, написав, вероятно, на зеркале в отельном номере:

"Жизнь слишком коротка, чтобы злиться на себя".

Уже сегодня утром одна из лучших теннисисток планеты отправилась на следующие соревнования. Девушка показала свой украинский паспорт и билет в Дубай.

Элина Свитолина с украинским паспортом

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За выход в четвертьфинал в Дохе Элина заработала 15500 долларов. Турнир в ОАЭ будет с более солидным призовым фондом – 1,835 миллиона долларов; пройдет он с 7 по 13 марта. Покрытие – хард, в основную сетку одиночного разряда включат 64 теннисисток.

Недавно звездный теннисист пожаловался на проблемы с психикой.

Смотрите, как Элина снимала видео в Мельбурне:

Элина Свитолина гуляет по Мельбурну

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