"Ніде не бачив, щоб чоловік робив таке з жінкою". "Хрещений батько" Світоліної – про її роман з Монфісом

Юрій Сапронов не згоден, що Еліні заважають зосередитися на тенісі її стосунки з Гаелем

Колишній віцепрезидент Федерації тенісу України Юрій Сапронов, якого називають "хрещеним батьком" Еліни Світоліної, прокоментував виліт одеситки в 1/8 фіналу Australian Open. Зокрема, він відреагував на розмови, нібито Еліні заважають зосередитися на тенісі стосунки з французом Гаелем Монфісом.

"Я дуже добре знаю цього хлопця. Монфіс – надзвичайно вихована людина, яка закоханими очима дивиться на Еліну, і я не знаю, чим закінчиться їхня дружба, але, принаймні, їм дуже комфортно разом. Я жодного разу не бачив, щоб діючий гравець-чоловік розминав перед матчем гравчиню-жінку, як це відбувається у Монфіса і Світоліної. У них я це бачив і в Парижі, і в Нью-Йорку, і в Мельбурні"

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/ Фото: Instagram

"Монфіс – унікальний гравець. На нього Сергій Стаховський трохи схожий – природні дані, як у кішки. Монфіс може щось неймовірне зробити з м'ячем. І Еліна цього у нього навчилася, я бачу ці удари, яких не було раніше, але вони з'явилися після дружби з Монфісом. Я не вважаю їхні стосунки якоюсь шкодою, це однозначна користь для Еліни", – цитує Юрія Сапронова XSport

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

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На думку Сапронова, в матчі 1/8 фіналу Australian Open з американкою Джессікою Пегулою, який завершився поразкою українки, Світоліній "забракло агресії".

"Еліна – контратакуюча гравчиня, вона вміє переходити з захисту в атаку, але в цьому матчі вона недостатньо ризикувала, недостатньо близько грала до ліній"

Еліна Світоліна / Фото: Instagram

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За словами "хрещеного батька" Еліни, найвищі шанси здійснити мрію і виграти турнір "Великого шолома" у неї будуть на "Ролан Гаррос". Там вона в повній мірі може скористатися перевагою над своїми суперницями у витривалості.

Еліна Світоліна перетворила Гаеля Монфіса на мішень

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