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Світоліна після розриву з Монфісом з оглушливим тріском провалилася в Досі

4 березня, 20:32

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Українська тенісистка поступилася в чвертьфіналі

"Переможниця отримує один з найкрасивіших кубків – Золотого Сокола. Мені шкода, що такого трофея ще немає в моїй колекції", – говорила Еліна Світоліна перед стартом турніру в Досі. І не буде мінімум до наступного року. Сьогодні Світоліна поступилися білорусці Вікторії Азаренці.

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Суперниці зустрілися в 1/4 фіналу і провели на корті 1 годину 25 хвилин. Азаренка зверталася до фізіотерапевта через проблеми зі спиною. Але це не завадило білорусці добути впевнену перемогу в двох сетах – 6:2, 6:4.

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Нагадаємо, що недавно Світоліна розлучилася зі своїм знаменитим бойфрендом Гаелем Монфісом. Парочка вирішила взяти паузу у відносинах.

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Еліна Світоліна Віктория Азаренка тенісистка
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