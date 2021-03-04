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Свитолина после разрыва с Монфисом с оглушительном треском провалилась в Дохе

4 марта, 20:32

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Украинская теннисистка уступила в четвертьфинале

"Победительница получает один из самых красивых кубков – Золотого Сокола. Мне жаль, что такого трофея еще нет в моей коллекции", – говорила Элина Свитолина перед стартом турнира в Дохе. И не будет минимум до следующего года. Сегодня Свитолина уступили белоруске Виктории Азаренке.

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Соперницы встретились в 1/4 финала и провели на корте 1 час 25 минут. Азаренка обращалась к физиотерапевту из-за проблем со спиной. Но это не помешало белоруске добыть уверенную победу в двух сетах – 6:2, 6:4.

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Напомним, что недавно Свитолина рассталась со своим знаменитым бойфрендом Гаэлем Монфисом. Парочка решила взять паузу в отношениях.

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Элина Свитолина Виктория Азаренка теннисистка
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