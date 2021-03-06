Украина в селе с муками обыграла Израиль: видео победного эйса

По ходу противостояния наши теннисисты уступали гостям 1:2, однако в итоге склонили чашу весов в свою пользу

Сборная Украины выиграла у Израиля матчевую встречу стартового раунда Кубка Дэвиса в Первой Мировой группе со счетом 3:2. Противостояние проходило на хардовом корте села Погребы под Киевом.

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После поражения пары Стаховский/Молчанов дуэту Эрлих/Цукерман (4:6, 6:4, 3:6) в начале субботнего дня Украина оказалась на грани фиаско – 1:2.

Однако затем Илья Марченко справился с Эданом Лешемом (6:3, 6:2), а Сергей Стаховский – с Яшаем Олиэлем (6:4, 6:2), что принесло суммарную викторию сборной Украины.

Видео решающего эйса от Стаховского

Украина – Израиль – 3:2

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Пятница, 5 марта

Илья Марченко – Даниэль Цукерман – 1:6, 6:3, 6:2

Сергей Стаховский – Эдан Лешем – 3:6, 6:3, 2:6

Суббота, 6 марта

Стаховский/Молчанов – Эрлих/Цукерман – 4:6, 6:4, 3:6

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Илья Марченко – Эдан Лешем – 6:3, 6:2

Сергей Стаховский – Яшай Олиэль – 6:4, 6:2

Сергей Стаховский / Фото: Большой теннис Украины

Ранее Марченко выиграл трофей, прихлопнув бывшую первую ракетку мира.

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Также мы писали, что Стаховский оценил Стуса и Лобановского, родившихся в один день с ним.

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