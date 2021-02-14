Не ждали? Украинский теннисист выиграл трофей, прихлопнув бывшую первую ракетку мира

Вот это сюрприз! Украинский теннисист Илья Марченко, занимающий 212-е место в мировом рейтинге, выиграл турнир Biella Challenger Indoor 1 в Италии, одолев в финале легенду тенниса – трехкратного победителя турниров "Большого Шлема" британца Энди Маррея.

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Украинец справился с бывшей первой ракеткой планеты за полтора часа – 6:2, 6:4.

Браво, Илья!

"Нежданчик))) А я же вам говорил!" – выплеснул эмоции у себя в Instagram Марченко, подписав фото с добытым в Италии трофеем

Напомним, в полуфинале итальянского челленджера украинец разделался с местным визави Федерико Гайо (№140) – 7:5, 6:1. После этого Марченко рассказал у себя в соцсети: "То чувство, когда перед турниром сказал: "Маррею повезло, что он в другой половине сетки". А теперь придется отвечать за свои слова".

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И Илья ответил!

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Напомним, что в прошлом году Марченко помог Украине вырвать победу у Китайского Тайбэя в Кубке Дэвиса с невероятным камбэком.

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