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Черно-белая любовь: Свитолина и Монфис на Валентина романтично показали свои чувства в соцсетях

14 февраля, 19:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская теннисистка и ее французский возлюбленный по-разному поздравили с Днем Валентина

Одна из самых знаменитых украинских спортсменок в мире Элина Свитолина оригинально выразила любовь к своему бойфренду Гаэлю Монфису. Несмотря на занятость на Открытом чемпионате Австралии, где Свитолина разгромила Путинцеву, одесситка нашла время для француза.

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На своей страничке в Instagram Элина разместила необычную картинку двух рук в космосе среди планет. Очевидно, давая таким образом понять, насколько важен для нее Гаэль в этом мире.

Напомним, француз очень быстро покинул Australian Open и очень расстроился. Но уже пришел в себя и тоже необычно и с добрым юмором выразил свои чувства к украинке. 34-летний Монфис оказался романтиком: на совместной фотографии дорисовал Элине корону на голове, а в руках – букет цветов и свое сердце. Девушка приняла подарок, разместив кадр на своей странице.

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Знаменитые теннисисты встречаются уже два года. Пока что о свадьбе не говорят, но завели совместную страничку в соцсетях.

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Смотрите, как Элина испытывала Гаэля на прочность:

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень

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