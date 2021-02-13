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Свитолина уничтожает Путинцеву! Это хороший знак

13 февраля, 08:32

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Украинка вышла в 1/8 финала Australian Open

Элина Свитолина ракетой пролетела в четвертый круг Australian Open. Она камня на камне не оставила от Юлии Путинцевой из Казахстана.

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Если в первом сете соперница еще навязала борьбу украинке, то во втором проиграла вчистую. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась победой Свитолиной – 6:4, 6:0.

Для Элины – это была 20-я победа на кортах Открытого чемпионата Австралии. Разменять третий десяток она сможет в поединке 1/8 финала против американки Джесики Пегулы, которая легко обыграла Кристину Младенович (Франция) – 6:2, 6:1.

"Пегула – достаточно агрессивный игрок, хорошо передвигается по корту, она здорово прибавила за последний год. Но чувствую себя в отличной физической форме. Я очень хорошо адаптировалась к условиям – это хороший знак. Но пока только середина турнира, впереди еще много матчей и испытаний. Я стараюсь просто трудиться и прорабатывать все до мелочей, чтобы справиться с каждой ситуацией, в которой оказываюсь", – говорит Свитолина.

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Ранее мы рассказывали о скандале на AO-2021. Болельщица показала Рафаэлю Надалю средний палец во время матча. Потом оказалось, что женщина – фанатка Элины Свитолиной.

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