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Чорно-біле кохання: Світоліна й Монфіс на Валентина романтично показали свої почуття в соцмережах

14 лютого, 19:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українська тенісистка і її французький коханий по-різному привітали з Днем Валентина

Одна з найзнаменитіших українських спортсменок у світі Еліна Світоліна оригінально висловила кохання до свого бойфренда Гаеля Монфіса. Незважаючи на зайнятість на Відкритому чемпіонаті Австралії, де Світоліна розгромила Путінцеву, одеситка знайшла час для француза.

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На своїй сторінці в Instagram Еліна розмістила незвичайну картинку двох рук у космосі серед планет. Очевидно, даючи у такий спосіб зрозуміти, який важливий для неї Гаель у цьому світі.

Нагадаємо, француз дуже швидко покинув Australian Open і вкрай засмутився. Але вже отямився і теж незвично і з добрим гумором висловив свої почуття до українки. 34-річний Монфіс виявився романтиком: на спільній фотографії домалював Еліні корону на голові, а в руках – букет квітів і своє серце. Дівчина прийняла подарунок, розмістивши кадр на своїй сторінці.

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Знамениті тенісисти зустрічаються вже два роки. Поки що про весілля не говорять, але завели спільну сторінку в соцмережах.

Читайте також: Відому тенісистку оштрафували за поведінку в туалеті в Мельбурні.

Дивіться, як Еліна випробовувала Гаеля на міцність:

Еліна Світоліна перетворила Гаеля Монфіса на мішень

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