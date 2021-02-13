Чим вона займалася в туалеті? Відому тенісистку оштрафували в Мельбурні

Знаменита чеська тенісистка Кароліна Плішкова потрапила в смішну ситуацію на Відкритому чемпіонаті Австралії. Тенісистку покарали після відвідування туалету.

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У матчі другого кола Плішкова програла співвітчизниці Кароліні Муховій – 5:7, 5:7. Що цікаво, у другому сеті вона вела з рахунком – 5:0 і двічі подавала на партію.

Під час матчу Кароліна дала волю емоціям, двічі розбивши ракетку, за що отримала попередження. Вона розбила ракетку на корті в кінці першого сету, а потім розбила інвентар під час туалетної перерви. Через це її оштрафували на одне очко.

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Плішкова після матчу зізналася, що штраф став сюрпризом. "Це відбулося навіть не в підтрибунному приміщенні, а в туалеті. Здивована. Думаю, лінійний суддя, що відправився зі мною, повідомив про те, що сталося. Думала, що в туалеті можу робити все що хочу. Але, як бачимо, ні. Буду в майбутньому розумнішою" , – цитує Плішкову Idnes .

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Раніше ми розповідали про скандал на AO-2021. Вболівальниця показала Рафаелю Надалю середній палець під час матчу. Потім виявилося, що жінка – фанатка Еліни Світоліної.

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