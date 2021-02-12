Ви здивуєтеся дізнавшись, хто показав середній палець Надалю. Це фанатка Світоліної

Вчора ми розповідали, як під час матчу Australian Open жінка показала середній палець Рафаелю Надалю. Сьогодні історія отримала продовження.

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Виявилося, що жінка – фанатка кращої тенісистки України Еліни Світоліної.

"Єдина причина, по якій я опинилася на матчі Надаля – у мене був квиток на попередній поєдинок між Еліною Світоліною і Коко Гауфф. А вже після їх матчу я залишилася подивитися на нудного Надаля.

Коли охорона попросила мене піти, я обурилася і сказала: "Я глядач, я заплатила за квиток, чому я не можу покричати?". Я кричала з трибуни і під час попереднього матчу, адже я вболівала за Світоліну, вона одна з моїх улюблених тенісисток" , – наводить слова жінки FOX Sports.

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Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, обігравши у другому колі змагань юну зірку світового тенісу – 16-річну американку Корі Гауфф – з рахунком 6:4, 6:3.

У наступному раунді українка зіграє з колишньою росіянкою Юлією Путинцева, яка зараз виступає за Казахстан. До речі, раніше ми писали, що перед стартом Australian Open в номер Путинцевої пробралася миша і не давала спортсменці спати.

Дивіться, як Світоліна гуляє Мельбурном:

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