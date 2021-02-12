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Вы удивитесь узнав, кто показал средний палец Надалю. Это фанатка Свитолиной

12 февраля, 14:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Болельщица объяснила свой поступок на Australian Open

Вчера мы рассказывали, как во время матча Australian Open женщина показала средний палец Рафаэлю Надалю. Сегодня история получила продолжение.

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Оказалось, что женщина – фанатка лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной.

"Единственная причина, по которой я оказалась на матче Надаля – у меня был билет на предыдущий поединок между Элиной Свитолиной и Коко Гауфф. А уже после их матча я осталась посмотреть на скучного Надаля.

Когда охрана попросила меня уйти, я возмутилась и сказала: "Я зритель, я заплатила за билет, почему я не могу покричать?". Я кричала с трибуны и во время предыдущего матча, ведь я болела за Свитолину, она одна из моих любимых теннисисток", – приводит слова женщины FOX Sports.

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Напомним, что Элина Свитолина вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии, обыграв во втором круге соревнований восходящую звезду мирового тенниса – 16-летнюю американку Кори Гауфф – со счетом 6:4, 6:3.

В следующем раунде украинка сыграет с бывшей россиянкой Юлией Путинцевой, которая сейчас выступает за Казахстан. Кстати, ранее мы писали, что перед стартом Australian Open в номер Путинцевой пробралась мышь и не давала спортсменке спать.

Смотрите, как Свитолина гуляет по Мельбурну:

Элина Свитолина гуляет по Мельбурну

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теннис Элина Свитолина Australian Open Рафаэль Надаль Большой шлем

Источник: isport.ua

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