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Зірковому Надалю показали середній палець під час матчу. Тенісист відповів оригінально

11 лютого, 17:20

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Іспанець успішно виступає на хардових кортах Australian Open в Мельбурні

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу завершився четвертий ігровий день. Сьогодні українка Світоліна розгромила зірку з США і вийшла на ексросіянку. А ось з другим номером світового рейтингу у чоловіків Рафаелем Надалем сталася неприємна історія.

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Хоча сам іспанець сприйняв подію з гумором. Під час матчу проти американця Майкла Ммо одна з глядачок почала кричати і показувати середній палець у напрямку Надаля.

Рафа, як і багато хто навколо, спочатку не зрозумів, що відбувається, і чи дійсно жінка намагається образити саме спортсмена.

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У відповідь на її жести Надаль розсміявся, вирішивши, що вона чи хвора, чи поводиться неадекватно з якоїсь іншої причини. А потім простежив, як стюарди вивели її зі стадіону.

У січні Надаль встановив унікальний рекорд – 800 тижнів у ТОП-10.

Сама ж зустріч проти 23-річного "янкі" завершилася легкою перемогою 34-річного Рафаеля – 6:1, 6:4, 6:2. У третьому колі знаменитий іспанець битиметься з британцем Камероном Норрі (№69 у світі).

До вашої уваги – квіз для справжніх фанатів: маско, я тебе впізнаю.

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Згадаймо, як Рафа раніше виступав на Australian Open:

Перший день Australian Open. Перемога Надаля і поразка Шарапової Відео: Reuters

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теніс Australian Open Рафаель Надаль середній палець
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