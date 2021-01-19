Миша переслідує спортсменку в Австралії і не дає їй спати

Миша переслідує тенісистку з Казахстану Юлію Путинцеву напередодні Australian Open-2021. В перший раз Путинцева поскаржилася на гризуна в своєму номері готелю16 січня і попросила переселити її в іншу кімнату. Однак ситуація не змінилася. Сьогодні спортсменка показала, як миша бігає вже по її другому номеру на карантині в Мельбурні.
"Інша кімната, та ж історія. Хотіла поспати, але ні. Думаю, мишей багато. Деякі гравці казали, що теж їх бачили. На ресепшені мені сказали, що вільних номерів немає, і вони не можуть допомогти. Ви, мабуть, жартуєте", – написала Путинцева в Twitter.
Раніше ми писали, що українку Марту Костюк закрили на жорсткий карантин в Австралії. Це сталося через виявлення зараженого коронавірусом на чартерному рейсі, яким вона летіла з іншими тенісистками на Зелений континент.
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Раніше також Еліна Світоліна передала свої почуття на ізоляції в Австралії. Українська тенісистка втрачає лік дням в номері готелю в Мельбурні.
Перший у сезоні турнір "Великого шолома" стартує 8 лютого.
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