Світоліна знищує Путінцеву! Це хороший знак

Еліна Світоліна ракетою пролетіла в четверте коло Australian Open. Вона каменя на камені не залишила від Юлії Путінцевою з Казахстану.

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Якщо в першому сеті суперниця ще нав'язала боротьбу українці, то в другому програла начисто. Зустріч тривала 1 годину 23 хвилини і завершилася перемогою Світоліної – 6:4, 6:0.

Для Еліни – це була 20-я перемога на кортах Відкритого чемпіонату Австралії. Розміняти третій десяток вона зможе в поєдинку 1/8 фіналу проти американки Джесіки Пегули, яка легко обіграла Крістіну Младеновіч (Франція) – 6:2, 6:1.

"Пегула – досить агресивний гравець, добре пересувається по корту, вона здорово додала за останній рік. Але відчуваю себе у відмінній фізичній формі. Я дуже добре адаптувалася до умов – це хороший знак. Але поки тільки середина турніру, попереду ще багато матчів і випробувань. Я намагаюся просто працювати і опрацьовувати все до дрібниць, щоб впоратися з кожною ситуацією, в якій опиняюся ", – говорить Світоліна.

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Раніше ми розповідали про скандал на AO-2021. Вболівальниця показала Рафаелю Надалю середній палець під час матчу. Потім виявилося, що жінка – фанатка Еліни Світоліної.

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