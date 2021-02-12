Українська
$ 27,84
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Жесткий локдаун прогнал болельщиков с трибун Australian Open в Мельбурне

12 февраля, 13:01

Елена Павлова Елена Павлова

Карантинные ограничения в штате Виктория продлятся до 18 февраля, а зрителям вернут деньги

Организаторы Australian Open-2021, который 8 февраля стартовал в Мельбурне, продолжат первый теннисный турнир "Большого шлема" в нынешнем году без болельщиков. Об этом они сообщили на официальном сайте соревнований. Ранее звездному Надалю показали средний палец во время матча.

Реклама

Причиной отказа от зрителей на трибунах стал пятидневный локдаун в регионе. Ранее правительство штата Виктория, куда входит Мельбурн, объявило о пятидневной изоляции, которая начинается с 12 февраля в 23:59 по местному времени. Сессии Открытого чемпионата Австралии продолжатся, как и планировалось, с действующими протоколами безопасности.

Зрители на трибунах в Мельбурне

Зрители на трибунах в Мельбурне / Фото: Reuters

В заявлении отмечается, что для болельщиков, у которых есть билеты на сеансы с 13 по 18 февраля, организуют полный возврат средств. А турнир заканчивается 21-го.

В тренде
На старт! Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону
Реклама

Читайте также: LOVEхаки для влюбленных ко Дню святого Валентина

Накануне в Австралии украинка Свитолина разгромила звезду из США и вышла на экс-россиянку.

Ранее мы также писали, что на чемпионате мира по биатлону в Словении ждут зрителей на трибунах.

Украинские теннисисты ужинают в Мельбурне Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин болельщики теннис зрители Australian Open коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Валентинка" из ягодиц: дочь легенды российского спорта готова ко Дню влюбленныхТеннис
Самая сексуальная
Самая сексуальная "ракетка" мирового тенниса, которую вы не увидите на Australian OpenТеннис
Свитолина выиграла три миллиона в Австралии
Свитолина выиграла три миллиона в АвстралииТеннис
Пусть заткнется! Румынская красавица попросила судью закрыть рот своему тренеру
Пусть заткнется! Румынская красавица попросила судью закрыть рот своему тренеруТеннис
Свитолина прет! Разгромила звезду из США и вышла на экс-россиянку Путинцеву
Свитолина прет! Разгромила звезду из США и вышла на экс-россиянку ПутинцевуТеннис
"Собрание украинской мафии": звезды нашего тенниса устроили веселый ужин в МельбурнеТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять