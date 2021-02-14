Украинец угрожал бывшему №1 мирового рейтинга: "Придется отвечать за свои слова"

Илья Марченко вышел в финал турнира в Италии и сыграет против Маррея

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в финал челленджера в Италии, где сыграет против победителя турниров "Большого Шлема" Энди Маррея. 212-й номер ATP Марченко прокомментировал предстоящую игру против бывшей первой ракетки мира из Великобритании. Ранее Свитолина уничтожила Путинцеву в Австралии.

"То чувство, когда перед турниром сказал: "Маррею повезло, что он в другой половине сетки". А теперь придется отвечать за свои слова", – написал украинец на странице в Instagram.

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Финал челленджера в Италии состоится в День влюбленных, 14 февраля. Начало поединка – не ранее 12:00.

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Напомним, что в прошлом году Марченко помог Украине вырвать победу у Китайского Тайбэя в Кубке Дэвиса с невероятным камбэком.

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Ранее мы рассказывали о скандале на AO-2021. Болельщица показала Рафаэлю Надалю средний палец во время матча. Потом оказалось, что женщина – фанатка Элины Свитолиной.

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