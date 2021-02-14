Українець погрожував колишньому №1 світового рейтингу: "Доведеться відповідати за свої слова"

Український тенісист Ілля Марченко вийшов до фіналу челленджера в Італії, де зіграє проти переможця турнірів "Великого Шолома" Енді Маррея. 212-й номер ATP Марченко прокоментував майбутню гру проти колишньої першої ракетки світу з Великобританії. Раніше Світоліна знищила Путинцеву в Австралії.
"Те почуття, коли перед турніром сказав: "Маррею пощастило, що він в іншій половині сітки". А тепер доведеться відповідати за свої слова", – написав українець на сторінці в Instagram.
Фінал челленджера в Італії відбудеться в День закоханих, 14 лютого. Початок поєдинку – не раніше 12:00.
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Нагадаємо, що в минулому році Марченко допоміг Україні вирвати перемогу у Китайського Тайбея в Кубку Девісаз неймовірним камбеком.
Раніше ми розповідали про скандал на AO-2021. Вболівальниця показала Рафаелю Надалю середній палець під час матчу. Потім виявилося, що жінка – фанатка Еліни Світоліної.
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