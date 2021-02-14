Русский
$ 27,84
33,81
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

Українець погрожував колишньому №1 світового рейтингу: "Доведеться відповідати за свої слова"

14 лютого, 01:44

Олена Павлова Олена Павлова

Ілля Марченко вийшов у фінал турніру в Італії і зіграє проти Маррея

Український тенісист Ілля Марченко вийшов до фіналу челленджера в Італії, де зіграє проти переможця турнірів "Великого Шолома" Енді Маррея. 212-й номер ATP Марченко прокоментував майбутню гру проти колишньої першої ракетки світу з Великобританії. Раніше Світоліна знищила Путинцеву в Австралії.

"Те почуття, коли перед турніром сказав: "Маррею пощастило, що він в іншій половині сітки". А тепер доведеться відповідати за свої слова", – написав українець на сторінці в Instagram.

Реклама

Фінал челленджера в Італії відбудеться в День закоханих, 14 лютого. Початок поєдинку – не раніше 12:00.

Читайте також: День святого Валентина-2021: чим здивувати свою половинку

Нагадаємо, що в минулому році Марченко допоміг Україні вирвати перемогу у Китайського Тайбея в Кубку Девісаз неймовірним камбеком.

Реклама

Раніше ми розповідали про скандал на AO-2021. Вболівальниця показала Рафаелю Надалю середній палець під час матчу. Потім виявилося, що жінка – фанатка Еліни Світоліної.

Українські тенісисти вечеряють у Мельбурні Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

фінал тенісист Енді Маррей Ілля Марченко
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Валентинка" із сідниць: дочка легенди російського спорту готова до Дня закоханихТеніс
Найсексуальніша
Найсексуальніша "ракетка" світового тенісу, яку ви не побачите на Australian OpenТеніс
Балі, що ти робиш з людьми! Абсолютно гола дочка зірки тенісу катається на слоні
Балі, що ти робиш з людьми! Абсолютно гола дочка зірки тенісу катається на слоніТеніс
Світоліна виграла три мільйони в Австралії
Світоліна виграла три мільйони в АвстраліїТеніс
Нехай замовкне! Румунська красуня попросила суддю закрити рота своєму тренеру
Нехай замовкне! Румунська красуня попросила суддю закрити рота своєму тренеруТеніс
Чим вона займалася в туалеті? Відому тенісистку оштрафували в Мельбурні
Чим вона займалася в туалеті? Відому тенісистку оштрафували в МельбурніТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти