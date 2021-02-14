Не чекали? Український тенісист виграв трофей, здолавши колишню першу ракетку світу

Оце так сюрприз! Український тенісист Ілля Марченко, який посідає 212-те місце в світовому рейтингу, виграв турнір Biella Challenger Indoor 1 в Італії, здолавши у фіналі легенду тенісу – триразового переможця турнірів "Великого шолома" британця Енді Маррея.

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Українець впорався з колишньою першою ракеткою планети за півтори години – 6:2, 6:4.

Браво, Ілле!

"Не очікували?))) А я ж вам казав!" – виплеснув емоції у себе в Instagram Марченко, підписавши фото зі здобутим в Італії трофеєм.

Нагадаємо, у півфіналі італійського челенджера українець подолав місцевого візаві Федеріко Гайо (№ 140) – 7:5, 6:1. Після цього Марченко розповів у себе в соцмережах: "Те почуття, коли перед турніром сказав: "Маррею пощастило, що він в іншій половині сітки". А тепер доведеться відповідати за свої слова".

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Й Ілля відповів!

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Нагадаємо, що торік Марченко допоміг Україні вирвати перемогу в китайського Тайбея в Кубку Девісаз неймовірним камбеком.

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