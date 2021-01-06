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Стуса и Лобановского оценил спортсмен, родившийся в один день с ними

6 января, 13:03

Олег Люлька Олег Люлька

Теннисист Сергей Стаховский назвал поэта и тренера "великими Украинцами"

Ведущий украинский теннисист Сергей Стаховский провел параллели между легендарным тренером Валерием Лобановским и поэтом Василием Стусом в их день рождения, 6 января. Сегодня Лобановскому исполнилось бы 82, Стусу – 83.

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Стус и Лобановский

Стус и Лобановский / Фото: Instagram

"Забывая прошлое, мы обречены на ошибки… В этот день свой день рождения должны были праздновать великие Украинцы, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Василий Стус боролся за украинский язык, за свободную Украину, за что был замучен... Валерий Лобановский прославлял нашу свободную Украину во всем мире", – написал у себя в Instagram Сергей Стаховский

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Отметим, что сегодня – день рождения и у самого Сергея Стаховского. Теннисисту исполнилось 35 лет.

Сергей Стаховский. Фото – Arata Yamaoka

Сергей Стаховский. Фото – Arata Yamaoka

"Сергей, и вас с днем рождения. Оставайтесь таким же крутым и делайте еще больше крутого вина", – пожелал теннисисту-виноделу Стаховскому один из его подписчиков

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Сергей Стаховский Валерий Лобановский Василий Стус
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