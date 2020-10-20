"Хочу сделать то же, что и Лобановский": Ребров с "Ференцварошем" готов к подвигам в Лиге чемпионов

Сегодня первый матч в качестве тренера "Ференцвароша" в Лиге чемпионов проведет Сергей Ребров. Бывший игрок и наставник киевского "Динамо" попытается противостоять каталонским звездам. На нашем сайте стартовал онлайн "Барселона" – "Ференцварош".

Реклама

Перед визитом в Испанию 46-летний специалист поделился с прессой мыслями о происходящем. В частности, Ребров рассказал телеканалу "Футбол 1" о важности выхода в Лигу чемпионов и будущей встрече с "Динамо":

"Конечно, для Венгрии это – просто невероятное событие. К сожалению, мы вышли в Лигу чемпионов без зрителей на трибунах. Хотя на матчи с хорватским "Динамо" и норвежским "Мольде" приходило по 5-6 тысяч болельщиков, которые стояли за ограждениями стадиона. На самом деле, мне бы не хотелось встречаться с украинскими командами, ведь очки важны как для них, так и для "Ференцвароша". Поэтому ощущения – очень сложные, обидно, что кто-то недосчитается очков".

Также Сергей признался в своих стремлениях испанскому изданию AS:

"Я бы хотел совершить в Венгрии то, что в свое время сделал с нами в "Динамо" Валерий Лобановский. Мы постепенно подпускаем к составу местных ребят, молодежь, но порой нам не хватает конкуренции. Мы пытаемся поменять мышление и сохранить талант, хотя проблема Венгрии – в невысоком уровне чемпионата. А когда футболисты начинают выделяться, то быстро переходят в другие лиги, например, немецкую или австрийскую".

Недавно Ребров рассказал о предложениях покинуть "Ференцварош" и будущих матчах с "Динамо".

Вспомним моменты матча "Ференцварош" – "Мольде", который вывел венгров в групповой раунд:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама