Ребров рассказал о предложениях покинуть "Ференцварош" и будущих матчах с "Динамо"

По итогам отборочных матчей "Ференцварош" Сергея Реброва пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Украинец помог команде из Будапешта совершить то, чего ей не удавалось ровно 25 лет. Из-за подобных свершений заинтересованность в услугах Реброва высказали несколько клубов.

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Однако Сергей не спешит покидать Венгрию, о чем рассказал в интервью изданию Origo.

"Выход в Лигу чемпионов – это очень серьезное достижение. Но я по-прежнему сосредоточен на своей работе. Я не думаю о том, на каком месте в рейтинге тренеров могу оказаться. У меня були предложения о работе в других клубах, но меня все устраивает в "Ференцвароше". Для меня самое важное – заниматься любимым делом каждый день. Мне нравится работать со своими игроками, наблюдать, как они развиваются день ото дня".

Также специалист рассказал, что после выхода в Лигу чемпионов получил на телефон около 40 поздравлений, в том числе и от бывшего партнера по "Динамо" Андрея Шевченко. Но останавливаться на достигнутом Сергей не собирается:

"Я верю в повседневную работу. Для игроков важно – не терять мотивацию, продолжать много трудиться и совершенствоваться. И тогда успех придет".

Сказал Ребров и о будущем противостоянии с киевским "Динамо":

"Я обожаю "Динамо", там я стал настоящим футболистом, 10 лет играл в команде. Сейчас я уважаю соперника, но должен оставить эмоции в стороне. Я – профессионал, работаю на успех "Ференцвароша".

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Смотрите, как "Ференцварош" оформил путевку в групповой этап Лиги чемпионов:

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