"Барселона" – "Ференцварош": онлайн матча соперников "Динамо" в Лиге чемпионов

Сегодня наконец-то открывается групповой этап Лиги чемпионов сезона 2020/2021. В одном из матчей грозная "Барселона" принимает венгерский "Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва, игроков сборной Игоря Харатина и Александра Зубкова. Начало – в 22:00. Недавно Ребров рассказал о предложениях покинуть "Ференцварош". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с комментариями, интересными фотографиями и видео лучших моментов игры.

"Барселона" – "Ференцварош"

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Прогнозы. Естественно, что хозяева выглядят большими фаворитами. Коэффициент на их успех в букмекерских конторах не превышает 1.10, тогда как на ничью он составляет 12.50, а на победу гостей – 32! Причем, предполагается, что команды забьют четыре мяча, но самым вероятным является счет 3:0 (коэф. – 6.50).

Расклады. Конечно, гости будут действовать на контратаках, в чем Ребров должен быть мастером. "Ференцварош" перед визитом в Испанию одержал очередную победу в чемпионате Венгрии и имел на день отдыха больше, чем каталонцы. К тому же "Барса" со всеми своими звездами в составе потерпела в Ла Лиге в субботу гостевое поражение от "Хетафе" и может не так хорошо восстановиться как морально, так и физически. В этом есть шанс Реброва и Ко.

Где смотреть. На украинском телевидении встречу в прямом эфире покажет канал "Футбол 3". Трансляция начнется уже в 21:45. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

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