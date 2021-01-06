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Любимый анекдот Лобановского: как шутил легендарный тренер

6 января, 09:04

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Валерию Васильевичу исполнилось бы 82 года

Сегодня легендарном украинскому тренеру Валерию Лобановскому исполнилось бы 82 года. Перечислять его достижения не будем, все и так о них знают.

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Лишь скажем, что Валерий Васильевич входит в десятку лучших тренеров в истории футбола по версии World Soccer, France Football, FourFourTwo и ESPN. В начале 2017 года УЕФА включил его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

Многие болельщики запомнили Лобановского всегда очень сосредоточенным и серьезным. Трудно и припомнить улыбку на лице тренера. Хотя друзья рассказывают о тонком чувстве юмора мэтра. И вспоминают любимый анекдот Лобановского.

Приходит молодой человек к врачу и жалуется: "Доктор, помогите, ради Бога! Мне каждую ночь снятся крысы, играющие в футбол". "Нет проблем, возьмите, вот, лекарство и прямо сегодня начинайте его принимать". "Доктор, а можно с завтрашнего дня? У них сегодня финал".

Ранее мы писали, что в Украине снимут художественный фильм "Наставник" о Валерии Лобановском. События ленты охватят середину 70-х годов прошлого века. Именно в этот период на весь континент гремела слава киевского "Динамо" – команды-звезды под руководством Валерия Лобановского. В 1973 году 34-летний тренер получил приглашение возглавить "Динамо" и за 2 года привел клуб сначала к победе в Кубке Кубков, а затем и в Суперкубке УЕФА.

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анекдот Валерий Лобановский
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