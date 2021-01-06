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Конспекты Лобановского: продолжи фразу легендарного тренера

6 января, 09:47

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Валерий Васильевич – кладезь мудрости

6 января 1939 года в Киеве родился человек, который вошел в историю мирового футбола. Валерий Васильевич Лобановский.

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Его титулов и достижений хватило бы не на одно поколение всех украинских тренеров вместе взятых. А "конспекты Лобановского" стали уже мемом в нашем футболе. Мы уже рассказывали о любимом анекдоте Лобановского, а сейчас предлагаем принять участие в нашем квизе.

Продолжи фразу Лобановского

Валерий Васильевич – это кладезь знаний и мудрости. Мы вспомнили самые известные фразы мэтра.
Пройти тест
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Чтобы побеждать, всегда надо опережать...

соперника
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свое время
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ход мыслей
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Успех – категория весьма...

интересная
0 %
абстрактная
33 %
непостоянная
67 %
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3/10

Компромиссами дела не спасти: нужно пойти на риск сегодня, ибо завтра, может случиться, ...

рисковать уже будет нечем
100 %
что будет уже поздно
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что этого не стоило делать
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Я не признаю моды. Признаю только...

успех
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славу
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то, что рационально
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Необходимо, чтобы каждый проникся идеей так, будто...

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все это придумано им самим
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Каждая тактика хороша, если она...

моя
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Те, кто не ходит на стадион...

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Тренер не может нравиться всей команде. Это...

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Купить одну звезду, большую, заплатить ему большие деньги и он...

просто развалит коллектив
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принесет нам трофеи
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привлечет зрителей на трибуны
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Тренер – это творческая личность. А творческая личность...

имеет право на ошибку
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любит креативить
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всегда успешна
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В тренде
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Ранее мы писали, что в Украине снимут художественный фильм "Наставник" о Валерии Лобановском. События ленты охватят середину 70-х годов прошлого века. Именно в этот период на весь континент гремела слава киевского "Динамо" – команды-звезды под руководством Валерия Лобановского. В 1973 году 34-летний тренер получил приглашение возглавить "Динамо" и за два года привел клуб сначала к победе в Кубке Кубков, а затем и в Суперкубке УЕФА.

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тренер футбол Валерий Лобановский
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