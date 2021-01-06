Конспекты Лобановского: продолжи фразу легендарного тренера

6 января 1939 года в Киеве родился человек, который вошел в историю мирового футбола. Валерий Васильевич Лобановский.

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Его титулов и достижений хватило бы не на одно поколение всех украинских тренеров вместе взятых. А "конспекты Лобановского" стали уже мемом в нашем футболе. Мы уже рассказывали о любимом анекдоте Лобановского, а сейчас предлагаем принять участие в нашем квизе.

Продолжи фразу Лобановского Валерий Васильевич – это кладезь знаний и мудрости. Мы вспомнили самые известные фразы мэтра. Пройти тест 1/10 Чтобы побеждать, всегда надо опережать... соперника 0 % свое время 100 % ход мыслей 0 % Дальше 2/10 Успех – категория весьма... интересная 0 % абстрактная 33 % непостоянная 67 % Дальше 3/10 Компромиссами дела не спасти: нужно пойти на риск сегодня, ибо завтра, может случиться, ... рисковать уже будет нечем 100 % что будет уже поздно 0 % что этого не стоило делать 0 % Дальше 4/10 Я не признаю моды. Признаю только... успех 0 % славу 0 % то, что рационально 100 % Дальше 5/10 Необходимо, чтобы каждый проникся идеей так, будто... от этого зависит его жизнь 0 % все это придумано им самим 100 % это принесет ему миллионы 0 % Дальше 6/10 Каждая тактика хороша, если она... моя 0 % приводит к желаемой цели 100 % не "автобус" 0 % Дальше 7/10 Те, кто не ходит на стадион... кузьмичи 0 % жадные 0 % не имеют права говорить о футболе 100 % Дальше 8/10 Тренер не может нравиться всей команде. Это... шутка 0 % так не работает 0 % аксиома 100 % Дальше 9/10 Купить одну звезду, большую, заплатить ему большие деньги и он... просто развалит коллектив 100 % принесет нам трофеи 0 % привлечет зрителей на трибуны 0 % Дальше 10/10 Тренер – это творческая личность. А творческая личность... имеет право на ошибку 100 % любит креативить 0 % всегда успешна 0 % Дальше

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Ранее мы писали, что в Украине снимут художественный фильм "Наставник" о Валерии Лобановском. События ленты охватят середину 70-х годов прошлого века. Именно в этот период на весь континент гремела слава киевского "Динамо" – команды-звезды под руководством Валерия Лобановского. В 1973 году 34-летний тренер получил приглашение возглавить "Динамо" и за два года привел клуб сначала к победе в Кубке Кубков, а затем и в Суперкубке УЕФА.

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