Конспекты Лобановского: продолжи фразу легендарного тренера

6 января 1939 года в Киеве родился человек, который вошел в историю мирового футбола. Валерий Васильевич Лобановский.
Его титулов и достижений хватило бы не на одно поколение всех украинских тренеров вместе взятых. А "конспекты Лобановского" стали уже мемом в нашем футболе. Мы уже рассказывали о любимом анекдоте Лобановского, а сейчас предлагаем принять участие в нашем квизе.
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Ранее мы писали, что в Украине снимут художественный фильм "Наставник" о Валерии Лобановском. События ленты охватят середину 70-х годов прошлого века. Именно в этот период на весь континент гремела слава киевского "Динамо" – команды-звезды под руководством Валерия Лобановского. В 1973 году 34-летний тренер получил приглашение возглавить "Динамо" и за два года привел клуб сначала к победе в Кубке Кубков, а затем и в Суперкубке УЕФА.
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