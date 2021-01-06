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Конспекти Лобановського: продовж фразу легендарного тренера

6 січня, 09:47

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Валерій Васильович – джерело мудрості

6 січня 1939 року в Києві народилася людина, яка увійшла в історію світового футболу. Валерій Васильович Лобановський.

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Його титулів і досягнень вистачило б не на одне покоління всіх українських тренерів разом узятих. А "конспекти Лобановського" стали вже мемом у нашому футболі. Ми вже розповідали про улюблений анекдот Лобановського, а зараз пропонуємо взяти участь у нашому квізі.

Продовж фразу Лобановського

Валерій Васильович – це джерело знань і мудрості. Ми згадали найвідоміші фрази метра.
Старт!
1/10

Щоб перемагати, завжди треба випереджати...

суперника
0 %
свій час
100 %
хід думок
0 %
Далі
2/10

Успіх – категорія дуже...

цікава
0 %
абстрактна
33 %
непостійна
67 %
Далі
3/10

Компромісами справи не врятувати: потрібно піти на ризик сьогодні, бо завтра, може статися, ...

ризикувати вже буде нічим
100 %
що буде вже пізно
0 %
що цього не варто було робити
0 %
Далі
4/10

Я не визнаю моди. Визнаю тільки...

успіх
0 %
славу
0 %
те, що раціонально
100 %
Далі
5/10

Необхідно, щоб кожен перейнявся ідеєю так, ніби...

від цього залежить його життя
0 %
все це придумано їм самим
100 %
це принесе йому мільйони
0 %
Далі
6/10

Кожна тактика хороша, якщо вона...

моя
0 %
призводить до бажаної мети
100 %
не "автобус"
0 %
Далі
7/10

Ті, хто не ходить на стадіон...

кузьмічі
0 %
скупі
0 %
не мають права говорити про футбол
100 %
Далі
8/10

Тренер не може подобатися всій команді. Це...

жарт
0 %
так не працює
0 %
аксіома
100 %
Далі
9/10

Купити одну зірку, велику, заплатити йому великі гроші і він...

просто розвалить колектив
100 %
принесе нам трофеї
0 %
приверне глядачів на трибуни
0 %
Далі
10/10

Тренер – це творча особистість. А творча особистість...

має право на помилку
100 %
любить креативити
0 %
завжди успішна
0 %
Далі

В тренді
До Лукашенка їде ревізор: рішення по чемпіонату світу приймуть до кінця місяця

Раніше ми писали, що в Україні знімуть художній фільм "Наставник" про Валерія Лобановського. Події стрічки охоплять середину 70-х років минулого століття. Саме в цей період на весь континент гриміла слава київського "Динамо" – команди-зірки під керівництвом Валерія Лобановського. У 1973 році 34-річний тренер отримав запрошення очолити "Динамо" і за два роки привів клуб спочатку до перемоги в Кубку Кубків, а потім і в Суперкубку УЄФА.

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тренер футбол Валерій Лобановський
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