Конспекти Лобановського: продовж фразу легендарного тренера

6 січня 1939 року в Києві народилася людина, яка увійшла в історію світового футболу. Валерій Васильович Лобановський.

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Його титулів і досягнень вистачило б не на одне покоління всіх українських тренерів разом узятих. А "конспекти Лобановського" стали вже мемом у нашому футболі. Ми вже розповідали про улюблений анекдот Лобановського, а зараз пропонуємо взяти участь у нашому квізі.

Продовж фразу Лобановського Валерій Васильович – це джерело знань і мудрості. Ми згадали найвідоміші фрази метра. Старт! 1/10 Щоб перемагати, завжди треба випереджати... суперника 0 % свій час 100 % хід думок 0 % Далі 2/10 Успіх – категорія дуже... цікава 0 % абстрактна 33 % непостійна 67 % Далі 3/10 Компромісами справи не врятувати: потрібно піти на ризик сьогодні, бо завтра, може статися, ... ризикувати вже буде нічим 100 % що буде вже пізно 0 % що цього не варто було робити 0 % Далі 4/10 Я не визнаю моди. Визнаю тільки... успіх 0 % славу 0 % те, що раціонально 100 % Далі 5/10 Необхідно, щоб кожен перейнявся ідеєю так, ніби... від цього залежить його життя 0 % все це придумано їм самим 100 % це принесе йому мільйони 0 % Далі 6/10 Кожна тактика хороша, якщо вона... моя 0 % призводить до бажаної мети 100 % не "автобус" 0 % Далі 7/10 Ті, хто не ходить на стадіон... кузьмічі 0 % скупі 0 % не мають права говорити про футбол 100 % Далі 8/10 Тренер не може подобатися всій команді. Це... жарт 0 % так не працює 0 % аксіома 100 % Далі 9/10 Купити одну зірку, велику, заплатити йому великі гроші і він... просто розвалить колектив 100 % принесе нам трофеї 0 % приверне глядачів на трибуни 0 % Далі 10/10 Тренер – це творча особистість. А творча особистість... має право на помилку 100 % любить креативити 0 % завжди успішна 0 % Далі

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Раніше ми писали, що в Україні знімуть художній фільм "Наставник" про Валерія Лобановського. Події стрічки охоплять середину 70-х років минулого століття. Саме в цей період на весь континент гриміла слава київського "Динамо" – команди-зірки під керівництвом Валерія Лобановського. У 1973 році 34-річний тренер отримав запрошення очолити "Динамо" і за два роки привів клуб спочатку до перемоги в Кубку Кубків, а потім і в Суперкубку УЄФА.

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