Конспекти Лобановського: продовж фразу легендарного тренера

6 січня 1939 року в Києві народилася людина, яка увійшла в історію світового футболу. Валерій Васильович Лобановський.
Його титулів і досягнень вистачило б не на одне покоління всіх українських тренерів разом узятих. А "конспекти Лобановського" стали вже мемом у нашому футболі. Ми вже розповідали про улюблений анекдот Лобановського, а зараз пропонуємо взяти участь у нашому квізі.
Продовж фразу Лобановського
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Тренер – це творча особистість. А творча особистість...
Раніше ми писали, що в Україні знімуть художній фільм "Наставник" про Валерія Лобановського. Події стрічки охоплять середину 70-х років минулого століття. Саме в цей період на весь континент гриміла слава київського "Динамо" – команди-зірки під керівництвом Валерія Лобановського. У 1973 році 34-річний тренер отримав запрошення очолити "Динамо" і за два роки привів клуб спочатку до перемоги в Кубку Кубків, а потім і в Суперкубку УЄФА.
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