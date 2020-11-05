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Ушла из жизни супруга Валерия Лобановского

5 ноября, 17:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

В прошлом месяце ей исполнилось 80 лет

Ушла из жизни супруга легендарного украинского тренера Валерия Лобановского Аделаида Панкратьевна Лобановская, сообщается на официальном сайте "Динамо". Она отметила 80-летний юбилей только 21 октября. Добавим, что весной исполнилось 18 лет со смерти Валерия Лобановского: видео с фатального матча легендарного тренера.

"Супруга Валерия Васильевича долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения. Аделаида Панкратьевна была душевным и искренним человеком, надежным тылом для нашего великого тренера и его верной помощницей", – говорится в заявлении клуба.

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Как сообщалось ранее, Валерий Лобановский вошел в ТОП-10 лучших тренеров в истории. Первое место в этом рейтинге издание FourFourTwo присудило Алексу Фергюсону.

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тренер Валерий Лобановский

Источник: Сегодня|Спорт

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