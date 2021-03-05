Кубок Девіса під Києвом: крах на очах батьків і дивовижний камбек Марченка

Цього вікенду під Києвом проходить матч 1-го раунду Кубка Девіса у Першій Світовій групі між збірними України та Ізраїлю. 5 березня на корт виходили кращі тенісисти нашої команди – Сергій Стаховський та Ілля Марченко, проте рахунок поки 1:1. Раніше в цьому році Стаховський пробився в основу Australian Open, але програв вже на старті.

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Сергій Стаховський / Фото: Федерация тенниса Украины

Досвідчений Сергій Стаховський несподівано поступився 387-й ракетці світу Едану Лешему – 3:6, 6:3, 2:6. А матч тривав півтори години. У першій партії українець програв два гейми на своїй подачі, а в другому сеті сам оформив два брейка. У вирішальній партії Лешем знову виконав подвійний брейк і втримав перевагу до кінця поєдинку.

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"Завжди неприємно, коли програєш на очах у батьків, які бачать раз на рік. На жаль, це спорт, звичайно, я не хотів програвати. Сьогодні вийшов такий матч, коли траплялися провали: було багато помилок, потім грав нормально, потім знову багато помилок... Не знаю, на що це можна списати, немає нічого, хіба що на вік", – цитує Сергія BTU

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Ілля Марченко / Фото: Федерация тенниса Украины

Валідольний матч вийшов і в Іллі Марченко, але в потрібний момент українець зібрався і обіграв Даніеля Цукерман – 1:6, 6:3, 6:2. Протягом зустрічі Марченко виконав 9 ейсів і допустив 5 подвійних помилок. Поступаючись по ходу другої партії 0:3, Ілля переломив хід і виграв до кінця зустрічі 12 геймів з 14.

"За рахунку 0:3 я вже не вірив, що зможу виграти, але намагався боротися. Думаю, він теж знав, що я сам нічого не віддам, і трохи затиснув, це було видно. Тоді він і зробив кілька помилок, дав мені шанси і гра повністю перевернулася", – цитує Марченка Суспільне

Після двох одиночних матчів рахунок у протистоянні нічийний – 1:1. Зустріч продовжиться 6 березня. Першими на корт вийдуть учасники парного поєдинку, початок – о 11.30. Україну представлять Денис Молчанов і Данило Калениченко.

Раніше Марченко виграв трофей, прибивши колишню першу ракетку світу.

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А в минулому році Марченко допоміг Україні вирвати перемогу у китайського Тайбея в Кубку Девісаз неймовірним камбеком.

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