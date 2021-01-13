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Стаховський – в основі Australian Open, Цуренко не пустила туди росіянка

13 січня, 13:27

Олег Люлька Олег Люлька

Із шести представників України, які виступали в кваліфікації, до основної сітки турніру пробився лише один

У Дубаї і Досі завершилися відбіркові матчі Australian Open. Сито кваліфікації турніру "Великого шолома" подолав лише один із шести представників України. Сергій Стаховський завоював путівку до основної сітки тенісного мейджора, здобувши вольову перемогу над австралійцем Дейном Суїні – 2:6, 6:3, 6:1.

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Відзначимо, що тенісист-винороб Сергій Стаховський пробився до основи Australian Open вперше з 2016 року.

Сергій Стаховський

Сергій Стаховський / Фото: AFP

Сергій Стаховський
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Сергій Стаховський / Фото: Instagram

На жаль, Леся Цуренко, дійшовши до фінальної стадії кваліфікації, програла росіянці Людмилі Самсоновій – 6:7 (1:7), 2:6.

/ Фото: AFP

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Нагадаємо, що українець Ілля Марченко завершив боротьбу ще в першому колі відбору, поступившись Кіммеру Коппеянсу з Бельгії – 6:7 (2:7), 3:6.

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У жіночій сітці раніше за всіх з українок покинула турнір дебютантка змагань Дарина Снігур. Вона не впоралася з американкою Кетрін Макнеллі в першому раунді (4:6, 1:6). Ангеліна Калініна у другому колі програла лідерці кваліфікаційного посіву словенці Каї Юван – 2:6, 4:6. А Катаріна Завацька поступилася Анкіті Райні з Індії – 2:6, 6:2, 3:6.

Читайте також: Українка недоїдає в кваліфікації Australian Open, не дихає повітрям і грає без суддів

Australian Open відбудеться з 8 по 21 лютого в Мельбурні.

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теніс Леся Цуренко Australian Open Сергій Стаховський

Джерело: Сегодня|Спорт

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