Ще дві українки й Стаховський перемогли на Відкритому чемпіонаті Австралії

Професійний теніс активно відкриває сезон 2021 року. Сьогодні в Об'єднаних Арабських Еміратах продовжилися відбіркові змагання Australian Open – першого турніру "Великого шолома. Першою з наших в Дубаї перемогла Катаріна Завацька, а сьогодні її приклад наслідували ще дві українки.

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Досвідченій Лесі Цуренко довелося докласти зусиль, щоб зломити 20-річну Івану Попович з Австралії – 2:6, 6:2, 6:2. У другому колі кваліфікації її суперницею завтра буде Леслі Паттінама-Керкхове з Нідерландів (№176 в світі).

Дуже легко перемогла Ангеліна Калініна, яка розділила туркеню Пемру Озген в двох партіях з однаковим рахунком 6:1. Правда, тепер її чекає перший номер посіву – словенка Кайя Юван (№104). А ось Дарина Снігур зачохлила ракетку, поступившись американці Катерин Макнеллі – 3:6, 1:6.

Сьогодні в Абу-Дабі юна українка Марта Костюк вийшла в півфінал турніру WTA – вперше в кар'єрі.

Чоловіки ж відбір до Австралії проходять в Катарі. Український ветеран Сергій Стаховський обіграв іспанця Бернабе Запату-Міраллеса – 7:6, 6:4. На жаль, Ілля Марченко не встояв перед бельгійцем Кіммером Коппеянсом – 6:7, 3:6.

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Дивіться сюжет, як Сергій Стаховський став професійним тенісистом:

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