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Світоліна не встояла перед третьою росіянкою в Еміратах. Костюк доведеться мстити

11 січня, 17:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Еліна програла Кудерметовій у чвертьфіналі першого в 2021 році турніру WTA

Українського протистояння на турнірі в Об'єднаних Арабських Еміратах не вийде. Сьогодні Марта Костюк вийшла в дебютний півфінал у своїй кар'єрі, а ось більш знаменита співвітчизниця, Еліна Світоліна, програла росіянці Вероніці Кудерметовій.

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26-річна одеситка взяла перший сет 7:5, але програла другий 3:6. На старті третьої партії 23-річна уродженка Казані зробила брейк і вела 4:2. Однак Еліна не здалася, на характері виграла три гейми поспіль, але за рахунку 5:4 взяти подачу суперниці їй не вдалося. Справа дійшла до тай-брейка, і там щастя посміхнулося Кудерметовій – 7:6 (7:3). Світоліна обіграла в Абу-Дабі двох росіянок, але на третій спіткнулася.

Отже, в півфіналі турніру 18-річна Костюк зустрінеться ні з землячкою, як очікувалося, а з дівчиною з Татарстану. У киянки буде шанс помститися за подругу по збірній. Марта поповнила свій рахунок уже на 26745 доларів, а Еліна обмежилася скромною сумою в 12675 доларів. Другу півфінальну пару склали білоруска Аріна Сабаленка і гречанка Марія Сакарі.

Читайте також: українка недоїдає в кваліфікації Australian Open.

Згадаймо, як Світоліна перемагала на турнірі в Мексиці:

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теніс Еліна Світоліна WTA Абу-Дабі Вероника Кудерметова
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