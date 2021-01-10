Україна б'є Росію! Світоліна обіграла другу росіянку в Еміратах і йде на третю

Еліна Світоліна обіграла вже другу поспіль росіянку на турнірі в Абу-Дабі. Після перемоги над Вірою Звонарьовою українська тенісистка в трилерному матчі здолала Катерину Александрову – 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

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Поєдинок тривав марафонські 2 години 35 хвилин. Цей виграш приніс Еліні 12 675 доларів призових і путівку до 1/4 фіналу, де на Світоліну чекає вже третя представниця Росії – Вероніка Кудерметова.

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Нагадаємо, що раніше до чвертьфіналу цих змагань пробилася інша українка, Марта Костюк. 18-річна киянка розгромила словенку Тамару Зіданшек, вигравши обидві партії з рахунком 6:1. Суперницею Марти на наступному етапі буде іспанка Сара Соррібес-Тормо.

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Цікаво, якщо Марта Костюк здолає Соррібес-Тормо, а Еліна Світоліна – Кудерметову, то в півфіналі змагань у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів на нас чекатиме українське дербі!

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