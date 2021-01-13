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Стаховский – в основе Australian Open, Цуренко не пустила туда россиянка

13 января, 13:27

Олег Люлька Олег Люлька

Из шести представителей Украины, выступавших в квалификации, в основную сетку турнира пробился всего один

В Дубае и Дохе завершились отборочные матчи Australian Open. Сито квалификации турнира "Большого шлема" преодолел лишь один из шести представителей Украины. Сергей Стаховский завоевал путевку в основную сетку теннисного мэйджора, одержав волевую победу над австралийцем Дэйном Суини – 2:6, 6:3, 6:1.

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Отметим, что теннисист-винодел Сергей Стаховский пробился в основу Australian Open впервые с 2016 года.

Сергей Стаховский

Сергей Стаховский / Фото: AFP

Сергей Стаховский
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Сергей Стаховский / Фото: Instagram

К сожалению, Леся Цуренко, дойдя до финальной стадии квалификации, проиграла россиянке Людмиле Самсоновой – 6:7 (1:7), 2:6.

Леся Цуренко

Леся Цуренко / Фото: AFP

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Напомним, что украинец Илья Марченко завершил борьбу еще в первом круге отбора, уступив Киммеру Коппеянсу из Бельгии – 6:7 (2:7), 3:6.

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В женской сетке раньше всех из украинок покинула турнир дебютантка соревнований Дарья Снигур. Она не справилась с американкой Кэтрин Макнелли в первом раунде (4:6, 1:6). Ангелина Калинина во втором круге проиграла лидеру квалификационного посева словенке Кайе Юван – 2:6, 4:6. А Катарина Завацкая уступила Анките Райне из Индии – 2:6, 6:2, 3:6.

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Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля в Мельбурне.

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теннис Леся Цуренко Australian Open Сергей Стаховский

Источник: Сегодня|Спорт

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