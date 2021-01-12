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Не помстилася! Марта Костюк програла півфінал в Абу-Дабі

12 січня, 14:51

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Українська тенісистка поступилася Вероніці Кудерметовій

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла вперше в кар'єрі пробитися до фіналу турніру WTA. Та й у півфіналі 18-річна українка виступила вперше.

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На турнірі в Абу-Дабі, з призовим фондом понад півмільйона доларів, Костюк сьогодні зустрілася з росіянкою Веронікою Кудерметовою. Суперниця була серйозною. Саме Кудерметова прибрала зі свого шляху найкращу тенісистку України Еліну Світоліну.

Помститися за співвітчизницю Костюк не вдалося. Поєдинок вийшов бойовим. Перший сет затягнувся на годину. Не зумівши визначити переможця в "основний час", тенісистки виявили сильнішу на тай-брейку. Перемога Вероніки – 7:6 (10:8). І другий сет залишився за Кудерметовою – 6:4.

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За вихід до півфіналу Марта Костюк заробила 26 745 доларів.

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