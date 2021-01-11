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Українка недоїдає в кваліфікації Australian Open, не дихає повітрям і грає без суддів

11 січня, 14:15

Олена Павлова Олена Павлова

Катаріна Завацька шокована умовами в кваліфікації мейджора

Українська тенісистка Катаріна Завацька розкритикувала умови проведення кваліфікації Australian Open, що проходить у Дубаї. Раніше на старті відбору Завацька впевнено переграла данкуКлару Таусон (№152) – 6:3, 6:3.

"Для кваліфікації мейджора організація тут на дуже низькому рівні. Кімната в готелі хороша, але це не готель тільки для гравців. Є тільки одне місце, де можна поїсти, в меню дуже маленький вибір. Наприклад, я не можу їсти все, що є в меню, але навіть за плату мені не хочуть готувати те, що я прошу", – розповіла Завацька btu.org.ua.

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Катаріна Завацька

Катаріна Завацька / Фото: Facebook

Українка відзначила, що немає місця, де можна відпочити на свіжому повітрі. На вулиці є тільки зона для розминки, але й там вправляються гравці, а на дах ходити не можна. "Через те, що ти постійно сидиш всередині й нікуди не виходиш, реально болить голова", – зізнається Катаріна.

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"У спортзалі немає тренажерів, ти можеш проводити тільки кардіотренування на велосипедах або бігових доріжках. Якщо ти хочеш позайматися з вагою або виконати фітнес-програму, то це зробити неможливо. Ще ми грали свій матч без лінійних суддів, тому що вони не встигли отримати результати тестів на коронавірус", – зазначила Завацька.

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Катаріна Завацька

Катаріна Завацька / Фото: Instagram

Нагадаємо, що кваліфікація у чоловіків відбудеться в Досі. У столиці Катару спробують здобути путівки до Австралії українці Сергій Стаховський та Ілля Марченко.

Раніше ми писали, що Світоліна обіграла другу росіянку в Еміратах і йде на третю.

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умови Australian Open кваліфікація тенісистка Катаріна Завацька
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