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Найоригінальніший партнер на Валентина: подивіться в чиїй компанії провів ніч наш тенісист

15 лютого, 15:38

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Ілля Марченко спав разом з трофеєм

Вчора український тенісист Ілля Марченко виграв турнір Biella Challenger Indoor в Італії. У фіналі Марченко обіграв триразового переможця турнірів "Великого шолома" британця Енді Маррея.

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А вже сьогодні Ілля виклав кумедний пост в Instagram. На фото Ілля спить, а поруч на подушці чемпіонський трофей.

"Моя ніч всіх закоханих", – підписав зображення Марченко.

А ось це фото українського тенісиста після перемоги на турнірі.

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Іллі Марченко – 33 роки. Зараз він займає 212-е місце в рейтингу АТР, а кращий результат – 49-я позиція в 2016 році. За свою кар'єру він виграв 10 титулів ITF і заробив 2 мільйони доларів призових.

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Нагадаємо, що в минулому році Марченко допоміг Україні вирвати перемогу у Тайваня в Кубку Девіса з неймовірним камбеком.

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