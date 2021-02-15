Найоригінальніший партнер на Валентина: подивіться в чиїй компанії провів ніч наш тенісист

Вчора український тенісист Ілля Марченко виграв турнір Biella Challenger Indoor в Італії. У фіналі Марченко обіграв триразового переможця турнірів "Великого шолома" британця Енді Маррея.
А вже сьогодні Ілля виклав кумедний пост в Instagram. На фото Ілля спить, а поруч на подушці чемпіонський трофей.
"Моя ніч всіх закоханих", – підписав зображення Марченко.
А ось це фото українського тенісиста після перемоги на турнірі.
Іллі Марченко – 33 роки. Зараз він займає 212-е місце в рейтингу АТР, а кращий результат – 49-я позиція в 2016 році. За свою кар'єру він виграв 10 титулів ITF і заробив 2 мільйони доларів призових.
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Нагадаємо, що в минулому році Марченко допоміг Україні вирвати перемогу у Тайваня в Кубку Девіса з неймовірним камбеком.
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