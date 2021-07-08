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У Токіо оголошено надзвичайний стан: чи буде Олімпіада

Олег Люлька Олег Люлька
8 липня, 13:41
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Олімпіада має відбутися в намічені строки – з 23 липня по 8 серпня, проте в зв'язку зкоронавірусними обмеженнями всі змагання можуть залишитися без глядачів
В Токіо ніяк не можуть побороти COVID-19
В Токіо ніяк не можуть побороти COVID-19 / Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга в зв'язку зі сплеском коронавірусу оголосив режим надзвичайного стану в Токіо, де вже за два тижні, 23 липня, має стартувати Олімпіада.

ЧИ БУДЕ ОЛІМПІАДА?

Так. Ігри не відміняються. Вони відбудуться з 23 липня по 8 серпня. Однак після переговорів з представниками Міжнародного олімпійського комітету уряд Японії може ухвалити рішення про заборону всіх глядачів на змаганнях. На думку медичних експертів, це може уповільнити поширення вірусу, повідомляє axios.com.

Раніше ми писали, що головне шоу року відбудеться без глядачів. На церемонію відкриття Ігор 23 липня збираються пустити на трибуни лише VIP-персон, серед яких представники МОК, дипломати і спонсори.

В Японії тривають дискусії з приводу скасування Олімпіади. Фото: REUTERS/Issei Kato
В Японії тривають дискусії з приводу скасування Олімпіади. Фото: REUTERS/Issei Kato

Підготовка до Олімпіади-2020 в Токіо
Підготовка до Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Читайте також: Україна оголосила склад на Олімпіаду-2020: нашу країну представлять 158 спортсменів

Відзначимо, що на Олімпіаді в Токіо аналітики прогнозують Україні 15-те місце в загальному заліку, чекаючи, що наші спортсмени здобудуть шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових.

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B
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D
E
F
#
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І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
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